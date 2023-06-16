Президент Украины: россии не удастся украсть Крым и другие части нашей земли

Президент Украины, Владимир Зеленский, заявил, что россии не удастся украсть ни Крым, ни какую-либо другую часть украинской территории.
В 79-ю годовщину депортации крымскотатарского народа, он подчеркнул, что Украина будет отдавать должное памяти жертв этого геноцида.
Зеленский напомнил о страданиях крымскотатарского народа, который был изгнан из родных домов и подвергнут издевательствам.
Он заявил, что Украина будет противостоять российской агрессии и защищать свою землю, подчеркнув, что Крым остается частью украинского государства.
Президент отметил, что Украина продолжает работать над освобождением всех крымских татар, осужденных оккупационным режимом.
Он также сообщил о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.
Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на возвращении Крыма и активно работает на государственном и международном уровне для достижения этой цели.
В 79-ю годовщину депортации крымскотатарского народа, он подчеркнул, что Украина будет отдавать должное памяти жертв этого геноцида.
Зеленский напомнил о страданиях крымскотатарского народа, который был изгнан из родных домов и подвергнут издевательствам.
Он заявил, что Украина будет противостоять российской агрессии и защищать свою землю, подчеркнув, что Крым остается частью украинского государства.
Президент отметил, что Украина продолжает работать над освобождением всех крымских татар, осужденных оккупационным режимом.
Он также сообщил о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.
Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на возвращении Крыма и активно работает на государственном и международном уровне для достижения этой цели.
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