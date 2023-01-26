Президент Украины рассказал свое отношение к российскому диктатору

11:49 26 января Киев, Украина

Владимир Зеленский заявил, что его не интересует встреча с президентом страны-агрессора владимиром путиным, потому что не понимает, кто принимает решения в россии.

Об этом сообщил Зеленский в интервью "Sky News".

Зеленский подчеркнул, что ракетные атаки России свидетельствуют о том, что кремль лжет, заявляя о возможности переговоров с Украиной.

Отвечая на вопрос, может ли помочь решить войну встреча с путиным, Зеленский ответил: "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить... Я действительно не понимаю, кто принимает решения в россии".

При этом Зеленский отметил, что если россия оставит украинскую территорию, война прекратится.
 
"Я просто хочу, чтобы они (россияне - ред.) как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну", - добавил Зеленский.
 
Зеленский также ответил на вопрос, не поздно ли уже вести переговоры с кремлем.
 
"После полномасштабного вторжения для меня (путин) - никто", - подчеркнул президент.