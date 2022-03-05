Президент Украины рассказал главе "Венецианки" о судебной реформе и борьбе с коррупцией

09:26 08 Июнь Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, Зеленский рассказал о последних законодательных шагах, направленных на обеспечение верховенства права в Украине, включая судебную реформу и преодоление коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Спасибо вам и Венецианской комиссии за постоянную поддержку Украины в развитии антикоррупционной системы и реформировании судебной ветви власти», - сказал Президент.

Президент отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг Конституционного Суда Украины и проинформировал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в Конституционном Суде и в органах судейского управления - с привлечением международных экспертов.

«Убежден, что благодаря совместным усилиям сможем достичь главной цели - возвращения Конституционному Суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решения исключительно в рамках своих законных полномочий и ответственности», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства особо отметил весомую роль заключений Венецианской комиссии относительно нелегитимности так называемого «крымского референдума» 2014 года и несовместимости с международным правом «включения» АР Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. По его словам, принципиальная позиция комиссии стала важным элементом при формировании в 2014 году международной политики непризнания аннексии Крыма Россией.



Зеленский также подчеркнул важность инициативы «Крымская платформа» и консолидации усилий международного сообщества для полной деоккупации Крыма.



Со своей стороны Букиккио высоко оценил видение Президента относительно европейского будущего Украины и его стремление построить еще более демократичное и прозрачное государство.



