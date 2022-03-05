Президент Украины рассказал главе "Венецианки" о судебной реформе и борьбе с коррупцией

Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, Зеленский рассказал о последних законодательных шагах, направленных на обеспечение верховенства права в Украине, включая судебную реформу и преодоление коррупции.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг Конституционного Суда Украины и проинформировал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в Конституционном Суде и в органах судейского управления - с привлечением международных экспертов.
Глава государства особо отметил весомую роль заключений Венецианской комиссии относительно нелегитимности так называемого «крымского референдума» 2014 года и несовместимости с международным правом «включения» АР Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. По его словам, принципиальная позиция комиссии стала важным элементом при формировании в 2014 году международной политики непризнания аннексии Крыма Россией.
Зеленский также подчеркнул важность инициативы «Крымская платформа» и консолидации усилий международного сообщества для полной деоккупации Крыма.
Со своей стороны Букиккио высоко оценил видение Президента относительно европейского будущего Украины и его стремление построить еще более демократичное и прозрачное государство.
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