Президент Украины рассчитывает, что Британия возглавит создание трибунала над рф

07:30 30 ноября Киев, Украина

Елена Зеленская призвала Великобританию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания россии за военные преступления.

Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что именно с этой целью его супруга находится с визитом в Соединенном Королевстве.
 
"От имени всех украинцев и украинок, пострадавших от российской агрессии, она призвала Великобританию стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Британии уже есть подобный опыт, ведь именно в Лондоне зимой 1942 года была подписана Сент-Джеймская декларация - "документ, с которого начался путь в Нюрнбергский трибунал".

При этом, президент заявил, что без создания спецтрибунала имеющихся в настоящее время международно-правовых инструментов недостаточно для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства россии за преступление агрессии против Украины.

По его словам, уже было сделано несколько новых шагов для того, чтобы вернуть Украине справедливость и привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне.
 
"Мы уже сотрудничаем со многими странами и международными организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. Мы уже наладили взаимодействие с Международным уголовным судом и будем его наращивать", - отметил он.

Президент рассказал, что Украина имеет "мощное сотрудничество" с Нидерландами, которые помогают с созданием Офиса прокурора для сбора доказательств военных преступлений, а также Украина сотрудничает с Францией, которая помогает в полевой работе с документированием российских преступлений.
 
"И должны объединить мировую большинство в поддержку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по спецтрибуналу. Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой. Верю, что Великобритания проявит свое лидерство именно в этой борьбе за справедливость", - подчеркнул он.