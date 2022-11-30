Президент Украины рассчитывает, что Британия возглавит создание трибунала над рф

07:30 30 ноября Киев, Украина





Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский.



Он отметил, что именно с этой целью его супруга находится с визитом в Соединенном Королевстве. Елена Зеленская призвала Великобританию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания россии за военные преступления.Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский.Он отметил, что именно с этой целью его супруга находится с визитом в Соединенном Королевстве.

"От имени всех украинцев и украинок, пострадавших от российской агрессии, она призвала Великобританию стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины", - заявил Зеленский.



Президент подчеркнул, что у Британии уже есть подобный опыт, ведь именно в Лондоне зимой 1942 года была подписана Сент-Джеймская декларация - "документ, с которого начался путь в Нюрнбергский трибунал".



При этом, президент заявил, что без создания спецтрибунала имеющихся в настоящее время международно-правовых инструментов недостаточно для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства россии за преступление агрессии против Украины.



По его словам, уже было сделано несколько новых шагов для того, чтобы вернуть Украине справедливость и привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне.

"Мы уже сотрудничаем со многими странами и международными организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. Мы уже наладили взаимодействие с Международным уголовным судом и будем его наращивать", - отметил он.



Президент рассказал, что Украина имеет "мощное сотрудничество" с Нидерландами, которые помогают с созданием Офиса прокурора для сбора доказательств военных преступлений, а также Украина сотрудничает с Францией, которая помогает в полевой работе с документированием российских преступлений.