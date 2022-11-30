Президент Украины рассчитывает, что Британия возглавит создание трибунала над рф

Елена Зеленская призвала Великобританию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания россии за военные преступления.
Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что именно с этой целью его супруга находится с визитом в Соединенном Королевстве.
Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил в обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что именно с этой целью его супруга находится с визитом в Соединенном Королевстве.
Президент подчеркнул, что у Британии уже есть подобный опыт, ведь именно в Лондоне зимой 1942 года была подписана Сент-Джеймская декларация - "документ, с которого начался путь в Нюрнбергский трибунал".
При этом, президент заявил, что без создания спецтрибунала имеющихся в настоящее время международно-правовых инструментов недостаточно для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства россии за преступление агрессии против Украины.
По его словам, уже было сделано несколько новых шагов для того, чтобы вернуть Украине справедливость и привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне.
Президент рассказал, что Украина имеет "мощное сотрудничество" с Нидерландами, которые помогают с созданием Офиса прокурора для сбора доказательств военных преступлений, а также Украина сотрудничает с Францией, которая помогает в полевой работе с документированием российских преступлений.
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