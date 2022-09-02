Президент Украины распустил Трехстороннюю контактную группу относительно Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил украинскую делегацию в «минской» Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Глава государства отменил действие шести указов 2020–2021 годов о деятельности делегации и ее составе.
ТКГ была создана в 2014 году для согласования мер по мирному урегулированию в Донецкой и Луганской областях. В ней участвовали Украина, россия и ОБСЕ. Переговоры проходили в «нормандском формат» (россия, Украина, Германия и Франция).
Последний состав украинской делегации возглавлял экс-президент страны Леонид Кравчук, который умер в мае этого года. Ранее в течение нескольких лет в нее входил другой бывший президент Украины — Леонид Кучма. Делегацию россии возглавлял Борис Грызлов — нынешний посол в Минске.
В рамках ТКГ в 2014 и 2015 годах были достигнуты договоренности о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Они предполагали установление режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, принятие закона об особом статусе региона, разработку мер по восстановлению территорий, амнистию всем участникам боевых действий и прочее.
Последнее заседание ТКГ должно было пройти 19 февраля этого года, за два дня до признания россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса («ДНР» и «ЛНР»), однако оно так и не состоялось.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал все пункты минских соглашений неудовлетворительными. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил выполнение главного условия, заявив, что Донбасс никогда не получит особый статус и право вето на какие-либо решения, касающиеся всей Украины.
ТКГ была создана в 2014 году для согласования мер по мирному урегулированию в Донецкой и Луганской областях. В ней участвовали Украина, россия и ОБСЕ. Переговоры проходили в «нормандском формат» (россия, Украина, Германия и Франция).
Последний состав украинской делегации возглавлял экс-президент страны Леонид Кравчук, который умер в мае этого года. Ранее в течение нескольких лет в нее входил другой бывший президент Украины — Леонид Кучма. Делегацию россии возглавлял Борис Грызлов — нынешний посол в Минске.
В рамках ТКГ в 2014 и 2015 годах были достигнуты договоренности о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Они предполагали установление режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, принятие закона об особом статусе региона, разработку мер по восстановлению территорий, амнистию всем участникам боевых действий и прочее.
Последнее заседание ТКГ должно было пройти 19 февраля этого года, за два дня до признания россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса («ДНР» и «ЛНР»), однако оно так и не состоялось.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал все пункты минских соглашений неудовлетворительными. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил выполнение главного условия, заявив, что Донбасс никогда не получит особый статус и право вето на какие-либо решения, касающиеся всей Украины.
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