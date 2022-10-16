Президент Украины раскритиковал МККК за "недостаточные усилия" по доступу к украинским пленным

15:30 13 октября Киев, Украина

Зеленский раскритиковал Международный комитет Красного Креста за недостаточные усилия по отношению к украинским пленным на временно оккупированных территориях Донбасса.



Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Они должны иметь доступ к пленным. И это продолжается с начала оккупации нашего Крыма и Донбасса. Доступа к нашим пленным не было. Красный Крест не может туда дойти. Это восемь лет происходит", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что ныне "тысячи наших пленных" находятся на оккупированной части Донбасса, где они подвергаются пыткам.

"Не можем мы, как украинцы, биться за то, чтобы Красный Крест нашел возможность (получить доступ к пленным - ред.) Красный Крест должен (сам - ред.) биться, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, на них смотрит весь мир. Они должны давить на россию, чтобы туда доехать", - считает президент Украины.

Глава госудраства добавил, что МККК должен приложить больше усилий для получения доступа к пленным.