Президент Украины позвонил президенту Германии

Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговорм с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом он написал в своем Twitter.
Зеленский отметил, что разговор был "хорошим и конструктивным".
Зеленский отметил, что разговор был "хорошим и конструктивным".
Немецкие СМИ, рассказывая о разговоре лидеров по словам пресс-секретаря Штайнмайера, отметили, что Владимир Зеленский пригласил посетить Украину его и канцлера.
Ранее, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникла дополнительная напряженность из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.
Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.
Ранее, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникла дополнительная напряженность из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.
Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.
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