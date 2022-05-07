Президент Украины позвонил президенту Германии

18:44 05 мая Киев, Украина

Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговорм с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом он написал в своем Twitter.



Зеленский отметил, что разговор был "хорошим и конструктивным".

"Поблагодарил за мощную поддержку Германии. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе", - написал президент.

Немецкие СМИ, рассказывая о разговоре лидеров по словам пресс-секретаря Штайнмайера, отметили, что Владимир Зеленский пригласил посетить Украину его и канцлера.



Ранее, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникла дополнительная напряженность из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.



Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.