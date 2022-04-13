Президент Украины поздравил нового президента Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на прошедших 15 ноября президентских выборах в Молдове лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду, известную своими проевропейскими взглядами.

Так, Майя Санду во втором туре набрала более 57%, опередив более чем на 10% действующего пророссийского президента страны Игоря Додона.

На официальной странице в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ждет укрепления отношений между Украиной и Молдовой, выразив уверенность в евроинтеграции двух народов.

Однако, необходимо отметить, что не все страны довольны результатами выборов в Молдове. Анализ информации из открытых источников свидетельствует о подготовке «белорусского сценария», который заключается в использовании российскими спецслужбами политического противостояния в Молдове для хаотизации социально-общественной обстановки.

Российская пропаганда распространяла информацию о вмешательстве «третьей стороны» в избирательный процесс. В частности, в преддверии выборов пророссийские СМИ распространяли фейки о том, что якобы украинские боты, созданные специально для дестабилизации Молдовы, проводят разного рода деморализующую рассылку в социальных сетях накануне второго тура выборов.

Несмотря на многочисленные манипуляции и масштабное «долгосрочное финансирование пророссийского курса» Молдовы, а также учитывая заявления Владимира Зеленского, Украина поддерживает выбор граждан Молдовы и дальнейший проевропейский курс страны.