Президент Украины постановил оказать гуманитарную помощь Турции

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции.
Соответсвующий указ №61/2023 главы государства обнародован на его сайте во вторник, 7 февраля.
Президент постановил оказать гуманитарную помощь Турции "в целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Турецкой Республике в результате землетрясения, согласно статье 10 закона Украины "О гуманитарной помощи"".
Согласно указу, Кабмин должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи для Турции.
Соответсвующий указ №61/2023 главы государства обнародован на его сайте во вторник, 7 февраля.
Президент постановил оказать гуманитарную помощь Турции "в целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Турецкой Республике в результате землетрясения, согласно статье 10 закона Украины "О гуманитарной помощи"".
Согласно указу, Кабмин должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи для Турции.
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