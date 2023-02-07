Президент Украины постановил оказать гуманитарную помощь Турции

12:49 07 февраля Киев, Украина

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции.

Соответсвующий указ №61/2023 главы государства обнародован на его сайте во вторник, 7 февраля.

Президент постановил оказать гуманитарную помощь Турции "в целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Турецкой Республике в результате землетрясения, согласно статье 10 закона Украины "О гуманитарной помощи"".

Согласно указу, Кабмин должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи для Турции.