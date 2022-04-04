Президент Украины посетил Бучу и пообщался с журналистами

16:31 04 апреля Киев, Украина





Владимир Зеленский посетил Бучу, где ознакомился с последствиями преступлений, совершенных солдатами российской армии, пообщался с местными жителями и журналистами.

Зеленский в Буче заявил, что российские военные совершали здесь военные преступления и мир признает это геноцидом.

"Тысячи людей убитых и замученных с отрезанными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети - это и есть геноцид. То, что вы видите вокруг, что сделали оккупанты с современным городком — это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным", - заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос, можно ли еще обсуждать мир с Россией, он сказал, что да, потому что Украина должна иметь мир.