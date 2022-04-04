Президент Украины посетил Бучу и пообщался с журналистами
16:31 04 апреля Киев, Украина
Владимир Зеленский посетил Бучу, где ознакомился с последствиями преступлений, совершенных солдатами российской армии, пообщался с местными жителями и журналистами.
Зеленский в Буче заявил, что российские военные совершали здесь военные преступления и мир признает это геноцидом.
"Тысячи людей убитых и замученных с отрезанными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети - это и есть геноцид. То, что вы видите вокруг, что сделали оккупанты с современным городком — это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным", - заявил Зеленский.
Отвечая на вопрос, можно ли еще обсуждать мир с Россией, он сказал, что да, потому что Украина должна иметь мир.
«Мы находимся в Европе в 21 веке. Мы будем продолжать усилия дипломатическим и военным путем», — сказал президент.
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