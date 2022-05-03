Президент Украины ответил на слова Лаврова о евреях

10:25 03 мая Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский комментируя слова Лаврова о евреях заявил, что руководство росии забыло все уроки Второй мировой войны.

Напомним, ранее Лавров заявил , что «в Украине может быть нацизм вне зависимости от еврейских корней президента Владимира Зеленского», так как «у Гитлера также были еврейские корни» и добавил, что среди евреев «самые ярые антисемиты».

«Как вообще такое можно было сказать накануне годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что самый высокий дипломат России перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов.



Конечно, сегодня случился великий скандал в Израиле. Но никто не слышит отрицаний или оправданий из Москвы. Там молчат — а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру вблизи Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и концлагеря, такой антисемитский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки.



А поэтому вопрос: останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию? Останутся ли отношения с Россией прежними? Потому что это все не случайно. Не случайны слова российского министра иностранных дел, „великого знатока гитлеризма“», — сказал Зеленский.

Государственный департамент США также прокомментировал скандальное заявление Лаврова. Как заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, Лавров продемонстрировал проявление низшей формы расизма, пропаганды и лжи.

«Заявление министра иностранных дел Лаврова действительно является проявлением самой низкой формы расизма, самой низкой формы пропаганды, самой низкой формы подлой лжи», — сказал он.

Со слов Прайса, высказывание Лаврова «доказывает, что нет никакого дна, когда дело доходит до того, как низко они могут опуститься».

К слову Лавров не единственный, кто отличился антисемитским спичем, это общий тренд российской политики. Так, например, Сергей Глазьев, академик, министр экономики ЕАЭС уверяет, что Украина хочет заселить Донбасс евреями.