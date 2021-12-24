Президент Украины отреагировал на поджог машины “Схем”

13:05 17 Август Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о поджоге автомобиля, принадлежащего “Схемам” заявил о том, что намерен защищать права каждого украинца.

Он выразил надежду, что полиция также быстро найдет поджигателей автомобиля журналистов «Схем», как в декабре 2014-го раскрыли преступление по поджогу его автомобиля.

В Telegram глава государства указал, что будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения к нему, а «свобода слова – фундамент любой демократической страны». Журналистика, по его мнению, не может «быть основанием для преследования».

При этом Зеленский вспомнил о и своей творческой деятельности, которая не всем нравилась, поскольку приходилось резко критиковать власть.

«Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков «ребята, вы дошутитесь» – до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы с моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания», – резюмировал президент Украины.

Найдут ли поджигателей и заказчиков? Наверное, тут многое будет зависеть от того, кто они…

“Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, которая сложилась со Схемами, – полностью недопустима … Рада, что никто не пострадал – это главное”, – написала у себя в Фейсбук пресс-секретарь президента Мендель. Она также отметила, что за годы деятельности у программы должны были появиться враги, о которых были сняты расследования.

По факту поджога авто программы Схемы было открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах под Киевом сгорела машина программы «Схемы». Журналисты уверены, что инцидент стал следствием их профессиональной деятельности. Михаил Ткач, в частности, сообщает, что большой резонанс вызвал их последний сюжет о том, как кортеж президента Зеленского ежедневно нарушал правила дорожного движения при поездках главы государства на работу и домой. За съемочной группой следили… А перед этим дома у Ткача было установлено прослушивающее оборудование.