Президент Украины отреагировал на поджог машины “Схем”

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении о поджоге автомобиля, принадлежащего “Схемам” заявил о том, что намерен защищать права каждого украинца.
Он выразил надежду, что полиция также быстро найдет поджигателей автомобиля журналистов «Схем», как в декабре 2014-го раскрыли преступление по поджогу его автомобиля.
При этом Зеленский вспомнил о и своей творческой деятельности, которая не всем нравилась, поскольку приходилось резко критиковать власть.
Найдут ли поджигателей и заказчиков? Наверное, тут многое будет зависеть от того, кто они…
“Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, которая сложилась со Схемами, – полностью недопустима … Рада, что никто не пострадал – это главное”, – написала у себя в Фейсбук пресс-секретарь президента Мендель. Она также отметила, что за годы деятельности у программы должны были появиться враги, о которых были сняты расследования.
По факту поджога авто программы Схемы было открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.
Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах под Киевом сгорела машина программы «Схемы». Журналисты уверены, что инцидент стал следствием их профессиональной деятельности. Михаил Ткач, в частности, сообщает, что большой резонанс вызвал их последний сюжет о том, как кортеж президента Зеленского ежедневно нарушал правила дорожного движения при поездках главы государства на работу и домой. За съемочной группой следили… А перед этим дома у Ткача было установлено прослушивающее оборудование.
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