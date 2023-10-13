Президент Украины о геополитической стабильности в Европе

14:50 13 октября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи сообщества Joint Expeditionary Force* заявил, что для надежной геополитической стабильности в Европе и во всем евроатлантическом пространстве требуются новые коллективные формы сотрудничества и усиление существующих.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ведь мы видим, какими могут быть современные агрессии и террористические нападения. Если враг свободы имеет значительные ресурсы и безграничный цинизм, как россия, как ХАМАС, как другие террористы, то свободным нациям нужна действительно полномасштабная защита. Быстрый, максимально гибкий, не ограничен устаревшими процедурами и может поддерживаться непрерывно – столько, сколько нужно”, — сказал президент.

Он добавил, что в евроатлантическом пространстве есть НАТО, но не все демократические нации вовлечены в эту форму защиты. Именно поэтому, по словам Зеленского, Украина на пути в НАТО разрабатывает систему гарантий безопасности.



Он добавил, что возможности крупных альянсов растут на основе содержательного локального сотрудничества.

“Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать новые форматы взаимодействия и усилить существующие в нашем регионе – Черноморском регионе. Я был с визитом в Бухаресте, и на встрече с президентом Йоханнисом мы договорились, что отношения между нашими государствами – Украиной и Румынией – заслуживают уровня стратегического партнерства. Продуктивно работаем и в треугольнике Украина – Молдова – Румыния”, – сказал Зеленский.

В частности, речь идет о логистическом взаимодействии для экспорта продовольствия, произведенного в Украине, которое является критически важным для продовольственной безопасности мира.



Также, рассказал Зеленский, Украина имеет важное сотрудничество с Болгарией и Турцией.

"Мы все должны помнить, что общая безопасность и развитие экономики, инфраструктуры в регионе Черного моря - один из ключей к геополитической стабильности всей нашей Европы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что новые перспективы безопасности появятся и благодаря изменениям в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа. По его словам, это "придаст потенциал общей безопасности в нашей части Европы". Особенно, когда откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность.

"Все мы сейчас – на историческом повороте. Вариантов всего два: либо террористической россии удастся сломить свободу, и тогда всем нашим континентом распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы, либо благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря нашей совместной защите свободы, россия проигрывает в этом противостоянии", - сказал Зеленский.

Он добавил, что, когда россия проиграет, как следствие, будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа.

*Joint Expeditionary Force – это экспедиционный корпус из нескольких стран под руководством Великобритании. К нему при необходимости могут присоединяться Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.