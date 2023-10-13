Президент Украины о геополитической стабильности в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи сообщества Joint Expeditionary Force* заявил, что для надежной геополитической стабильности в Европе и во всем евроатлантическом пространстве требуются новые коллективные формы сотрудничества и усиление существующих.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он добавил, что в евроатлантическом пространстве есть НАТО, но не все демократические нации вовлечены в эту форму защиты. Именно поэтому, по словам Зеленского, Украина на пути в НАТО разрабатывает систему гарантий безопасности.
Он добавил, что возможности крупных альянсов растут на основе содержательного локального сотрудничества.
В частности, речь идет о логистическом взаимодействии для экспорта продовольствия, произведенного в Украине, которое является критически важным для продовольственной безопасности мира.
Также, рассказал Зеленский, Украина имеет важное сотрудничество с Болгарией и Турцией.
Он добавил, что новые перспективы безопасности появятся и благодаря изменениям в соседнем с Черноморским регионе Южного Кавказа. По его словам, это "придаст потенциал общей безопасности в нашей части Европы". Особенно, когда откроются новые перспективы для Грузии восстановить свою территориальную целостность.
Он добавил, что, когда россия проиграет, как следствие, будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа.
*Joint Expeditionary Force – это экспедиционный корпус из нескольких стран под руководством Великобритании. К нему при необходимости могут присоединяться Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.
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