Президент Украины начал рабочую поездку на Закарпатье

06:34 25 Сентябрь Киев, Украина

Началась двухдневная рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Закарпатскую область.

Глава государства проинспектирует ход реконструкции автомобильного пункта пропуска на государственной границе и ознакомится с проектом восстановления Международного аэропорта Ужгород.

Также Президент осмотрит капитальный ремонт медицинского учреждения и ознакомится с состоянием реализации Национальной программы «Большое строительство» на Закарпатье.

/>Владимир Зеленский примет участие в представлении проекта Стратегии развития области до 2027 года.

Глава государства побывает на местном производстве и проведет встречу с представителями ведущих компаний Закарпатья.

Кроме того, запланирован осмотр Президентом объектов культурной сферы и памятников архитектуры в регионе, которые могут быть привлекательными для туристов.