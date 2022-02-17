Президент Украины начал рабочую поездку на Закарпатье

Началась двухдневная рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Закарпатскую область.
Глава государства проинспектирует ход реконструкции автомобильного пункта пропуска на государственной границе и ознакомится с проектом восстановления Международного аэропорта Ужгород.
Также Президент осмотрит капитальный ремонт медицинского учреждения и ознакомится с состоянием реализации Национальной программы «Большое строительство» на Закарпатье.
/>Владимир Зеленский примет участие в представлении проекта Стратегии развития области до 2027 года.
Глава государства побывает на местном производстве и проведет встречу с представителями ведущих компаний Закарпатья.
Кроме того, запланирован осмотр Президентом объектов культурной сферы и памятников архитектуры в регионе, которые могут быть привлекательными для туристов.
Глава государства проинспектирует ход реконструкции автомобильного пункта пропуска на государственной границе и ознакомится с проектом восстановления Международного аэропорта Ужгород.
Также Президент осмотрит капитальный ремонт медицинского учреждения и ознакомится с состоянием реализации Национальной программы «Большое строительство» на Закарпатье.
/>Владимир Зеленский примет участие в представлении проекта Стратегии развития области до 2027 года.
Глава государства побывает на местном производстве и проведет встречу с представителями ведущих компаний Закарпатья.
Кроме того, запланирован осмотр Президентом объектов культурной сферы и памятников архитектуры в регионе, которые могут быть привлекательными для туристов.
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