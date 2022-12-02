Президент Украины и СНБО ввели санкции против УПЦ

Владимир Зеленский применил персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к физическим лицам УПЦ.
Указ президента Украины №820/2022 о решении СНБО Украины от 1 декабря
1 декабря Совет национальной безопасности и обороны принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Президент в тот же день ввел его в действие.
СНБО принял решение после рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии россии и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины.
Список подсанкционных имен президент 1 декабря обещал обнародовать позже.
Кроме того, СНБО поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
Также за 2 месяца правительство должно обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Теперь Кабмин должен координировать работу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, а ей должны подчиняться структурные подразделения местных госадминистраций, к полномочиям которых относятся вопросы реализации права на свободу совести и вероисповедания, деятельности религиозных организаций.
Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить в двухмесячный срок проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, при необходимости принять предусмотренные законом меры.
Активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде Украины поручено СБУ, полиции и другим госорганам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии