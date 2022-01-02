Президент Украины и премьер Словакии провели телефонный разговор

18:29 21 Апрель Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Эдуард Хегер обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в среду, 21 апреля.

"Особое внимание во время разговора было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава правительства Словакии выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ и заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – говорится в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями о сотрудничестве между Украиной и ЕС. Глава государства поблагодарил за поддержку Словакии в вопросах европейской интеграции Украины и выразил надежду относительно дальнейшего углубления практического взаимодействия в этой сфере.



Также Зеленский и Хегер обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в сфере транспорта и приграничного сотрудничества. Глава государства подчеркнул заинтересованность Украины в скорейшем восстановлении полноценной работы аэропорта Ужгород.

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения об аэропорте Ужгород в скором времени. Надеюсь, что уже скоро мы сможем возобновить полноценную работу аэропорта", – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально удобным. Владимир Зеленский отметил положительную динамику в уменьшении очередей на украинско-словацкой границе.



Также он пригласил Хегера посетить Украину с визитом.