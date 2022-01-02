Президент Украины и премьер Словакии провели телефонный разговор

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Эдуард Хегер обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в среду, 21 апреля.
Собеседники также обменялись мнениями о сотрудничестве между Украиной и ЕС. Глава государства поблагодарил за поддержку Словакии в вопросах европейской интеграции Украины и выразил надежду относительно дальнейшего углубления практического взаимодействия в этой сфере.
Также Зеленский и Хегер обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в сфере транспорта и приграничного сотрудничества. Глава государства подчеркнул заинтересованность Украины в скорейшем восстановлении полноценной работы аэропорта Ужгород.
Он подчеркнул, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально удобным. Владимир Зеленский отметил положительную динамику в уменьшении очередей на украинско-словацкой границе.
Также он пригласил Хегера посетить Украину с визитом.
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