Президент Украины и премьер-министр Японии обсудили ситуацию в южных регионах

12:40 09 июня Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кишидой последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции и ситуацию в южных регионах Украины во время телефонного разговора.

Зеленский назвал подрыв гидроэлектростанции актом терроризма со стороны России и подчеркнул опасность для безопасности Запорожской АЭС.

Премьер-министр Японии выразил солидарность и сообщил о готовности японского правительства предоставить гуманитарную помощь, учитывая наиболее срочные потребности.

Обсуждались также активизация ракетных атак россии против Украины, влияние на гражданскую инфраструктуру и мирные города, а также сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования.

В ходе разговора подтверждалась актуальность украинской формулы мира, и Зеленский выразил надежду на прекращение террора со стороны россии.

Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и проведение конференции по восстановлению Украины в Японии в ближайшем будущем.