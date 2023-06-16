Президент Украины и премьер-министр Японии обсудили ситуацию в южных регионах

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кишидой последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции и ситуацию в южных регионах Украины во время телефонного разговора.
Зеленский назвал подрыв гидроэлектростанции актом терроризма со стороны России и подчеркнул опасность для безопасности Запорожской АЭС.
Премьер-министр Японии выразил солидарность и сообщил о готовности японского правительства предоставить гуманитарную помощь, учитывая наиболее срочные потребности.
Обсуждались также активизация ракетных атак россии против Украины, влияние на гражданскую инфраструктуру и мирные города, а также сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования.
В ходе разговора подтверждалась актуальность украинской формулы мира, и Зеленский выразил надежду на прекращение террора со стороны россии.
Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и проведение конференции по восстановлению Украины в Японии в ближайшем будущем.
Зеленский назвал подрыв гидроэлектростанции актом терроризма со стороны России и подчеркнул опасность для безопасности Запорожской АЭС.
Премьер-министр Японии выразил солидарность и сообщил о готовности японского правительства предоставить гуманитарную помощь, учитывая наиболее срочные потребности.
Обсуждались также активизация ракетных атак россии против Украины, влияние на гражданскую инфраструктуру и мирные города, а также сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования.
В ходе разговора подтверждалась актуальность украинской формулы мира, и Зеленский выразил надежду на прекращение террора со стороны россии.
Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и проведение конференции по восстановлению Украины в Японии в ближайшем будущем.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии