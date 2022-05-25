Президент Украины подписал закон об отмене СЭЗ "Крым"

18:59 19 августа Киев, Украина





Согласно подписанному Владимиром Зеленским закону No5502-д, на территории Крымского полуострова отменяется, учрежденный в 2014 году, режим свободной экономической зоны (СЭЗ).





Принятие соответствующего законопроекта №5502-д "О признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны " Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности Так, в карточке законопроекта №5502-д, принятого парламентом 1 июля текущего года, отмечается, что в четверг, 19 августа, проект закона был возвращен в Раду с подписью президента.Принятие соответствующего законопроекта №5502-д "О признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны " Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" 1 июня в целом поддержали 328 народных депутатов.

"Учитывая обстоятельства 2014 года, законом, по сути, введены льготные условия для продолжения ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории. Вместе с тем закон урегулировал реализацию прав граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории, и введены дополнительные ограничения (в частности, таможенные), в налоговом законодательстве такие граждане были приравнены к нерезидентам", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркивают, что такие ограничения привели к дискриминации граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории или имеют место прописки на этой территории.



В частности, статус нерезидентов привел к ограничениям доступа к банковским услугам на подконтрольной Украине территории. О негативных последствиях закона для соблюдения прав и свобод человека неоднократно заявляли международные и национальные правозащитные организации.



Кроме того, законопроект №5502-д предлагает урегулировать порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.