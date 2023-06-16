Президент Турции Эрдоган: Анкара не поддержит санкции против россии

Турция не будет присоединяться к странам Запада во введении санкций против россии и ее лидера владимира путина.
Такое заявление было сделано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 мая во время митинга в провинции Сивас, передает Агентство Анадолу.
Эрдоган отреагировал на высказывания кандидата на должность главы государства и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, который обещал ввести санкции против москвы в случае своего избрания.
Такое заявление было сделано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 мая во время митинга в провинции Сивас, передает Агентство Анадолу.
Эрдоган отреагировал на высказывания кандидата на должность главы государства и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, который обещал ввести санкции против москвы в случае своего избрания.
Он также отметил, что Турция поддерживает сотрудничество с россией, США, Китаем и другими странами Запада. Это позволяет Турции выступать в качестве посредника между россией и Украиной.
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