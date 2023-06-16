Президент Турции Эрдоган: Анкара не поддержит санкции против россии

10:55 24 мая Киев, Украина





Такое заявление было сделано президентом Турции Реджепом Тайипом



Эрдоган отреагировал на высказывания кандидата на должность главы государства и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, который обещал ввести санкции против москвы в случае своего избрания. Турция не будет присоединяться к странам Запада во введении санкций против россии и ее лидера владимира путина.Такое заявление было сделано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 мая во время митинга в провинции Сивас, передает Агентство Анадолу.Эрдоган отреагировал на высказывания кандидата на должность главы государства и лидера Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, который обещал ввести санкции против москвы в случае своего избрания.

"Господин Кемаль (Кылычдароглу) недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином путиным. Он говорит: "Я буду следовать указаниям Запада, я введу санкции против путина". Господин Кемаль, вы не очень разбираетесь в политике, пойдите отдохните", - подчеркнул турецкий лидер.

Он также отметил, что Турция поддерживает сотрудничество с россией, США, Китаем и другими странами Запада. Это позволяет Турции выступать в качестве посредника между россией и Украиной.