Президент США и премьер Канады обсудили помощь Украине

"Президент Байден и премьер-министр Трюдо обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности с целью противостояния вызовам 21-го века, содействия коллективной безопасности и процветанию, а также поддержания международной системы, основанной на правилах. Они подтвердили свою приверженность отстаивать общие ценности во всем мире, включая поддержку народа Украины, который защищается от жестокой агрессии россии", - сказано в заявлении.