Президент США и премьер Канады обсудили помощь Украине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что они готовы и дальше отстаивать общие ценности стран и продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.
Об этом во вторник, 10 января, говорится в заявлении Белого дома по результатам встречи двух лидеров в Мексике.
Об этом во вторник, 10 января, говорится в заявлении Белого дома по результатам встречи двух лидеров в Мексике.
Президент Байден поблагодарил премьер-министра Трюдо за партнерство Канады в обеспечении безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине, за экономическую и гуманитарную помощь Киеву во время войны.
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