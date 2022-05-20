Президент США Байден обратился к народу с заявлением по Афганистану

Обращаясь к нации, президент США Джо Байден прокомментировал положение дел в Афганистане. Байден заявил о том, что американская армия не будет участвовать в военных конфликтах других государств, но пообещал молниеносную реакцию США, если талибы нападут на американцев.
По его словам, политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с талибами.
Он также отметил, что все еще считает верным решение о выводе войск, но ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.
По словам американского президента, США изначально не планировали создавать демократическую нацию в Афганистане, главной задачей было предотвращение терроризма и в случае угрозы американцам США могут вернуть войска назад.
Президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что западная коалиция в Афганистане потерпела поражение и теперь нужно сосредоточиться на спасении.
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