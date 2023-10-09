Президент Словакии: поставки военной помощи не в моей компетенции

Президент Словакии, Зузана Чапутова, подчеркнула, что решения о поставках военной помощи не входят в ее полномочия. Это заявление она сделала в интервью каналу TV Markiza, отвечая на вопрос о прекращении помощи Украине.
Чапутова сообщила, что исполняющий обязанности премьер-министра Людовит Одор проконсультировался с ней относительно решения правительства о прекращении военной поддержки. Президент отметила, что она согласилась с его аргументами.
Она также подчеркнула, что важным фактором стал состав пакета военной помощи.
Чапутова сообщила, что исполняющий обязанности премьер-министра Людовит Одор проконсультировался с ней относительно решения правительства о прекращении военной поддержки. Президент отметила, что она согласилась с его аргументами.
Она также подчеркнула, что важным фактором стал состав пакета военной помощи.
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