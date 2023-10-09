Президент Словакии: поставки военной помощи не в моей компетенции

08:39 09 октября Киев, Украина

Президент Словакии, Зузана Чапутова, подчеркнула, что решения о поставках военной помощи не входят в ее полномочия. Это заявление она сделала в интервью каналу TV Markiza, отвечая на вопрос о прекращении помощи Украине.

Чапутова сообщила, что исполняющий обязанности премьер-министра Людовит Одор проконсультировался с ней относительно решения правительства о прекращении военной поддержки. Президент отметила, что она согласилась с его аргументами.

Она также подчеркнула, что важным фактором стал состав пакета военной помощи.
"Мы говорили не только о боеприпасах... Если бы в пакете содержались только боеприпасы, это было бы совсем иное обсуждение, совсем другая тема", - отметила Чапутова, добавив, что речь шла о более мощном вооружении.