Президент Швейцарии нанес визит в Украину

Игнацио Кассис, лидер Швейцарии, прибыл с визитом в Украину 20 октября.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал Кассис.