Президент Швейцарии нанес визит в Украину

11:20 20 октября Киев, Украина

Игнацио Кассис, лидер Швейцарии, прибыл с визитом в Украину 20 октября.
 
Об этом он сообщил в своем Twitter.
 
"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал Кассис.
 
Президент добавил фото прибытия, похоже, с киевского железнодорожного вокзала.