Президент Швейцарии нанес визит в Украину
11:20 20 октября Киев, Украина
Игнацио Кассис, лидер Швейцарии, прибыл с визитом в Украину 20 октября.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал Кассис.
Президент
добавил фото прибытия, похоже, с киевского железнодорожного вокзала.
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