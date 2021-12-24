Президент рассказал о вопросах, обсуждаемых на заседании СНБО

Владимир Зеленский рассказал о вопросах, которые обсуждались на сегодняшнем заседании СНБО. Особая роль была уделена проблемам на востоке страны.
По его словам, всего рассматривалось семь вопросов. Один из которых касался ситуации на Донбассе, однако он рассматривался в режиме секретности. Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что ситуация на востоке контролируемая, хоть и есть "некоторые вопросы", но к ним "наша армия готова".
Кроме того, Зеленский рассказал о предстоящем завтра разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Вторым вопросом, по словам Зеленского, рассматривались санкции в отношении контрабандистов, в частности, в отношении 12 физических и юридических лиц. Также рассматривался вопрос относительно нескольких гражданств некоторых из этих лиц.
Также СНБО рассмотрел блок экономических вопросов.
Зеленский сообщил журналистам, что поручил СНБО совместно с Офисом президента и Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
По его словам, всего рассматривалось семь вопросов. Один из которых касался ситуации на Донбассе, однако он рассматривался в режиме секретности. Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что ситуация на востоке контролируемая, хоть и есть "некоторые вопросы", но к ним "наша армия готова".
Кроме того, Зеленский рассказал о предстоящем завтра разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Вторым вопросом, по словам Зеленского, рассматривались санкции в отношении контрабандистов, в частности, в отношении 12 физических и юридических лиц. Также рассматривался вопрос относительно нескольких гражданств некоторых из этих лиц.
Также СНБО рассмотрел блок экономических вопросов.
Зеленский сообщил журналистам, что поручил СНБО совместно с Офисом президента и Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
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