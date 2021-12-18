Президент провел закрытое совещание с разведкой и силовиками

16:16 17 Август Киев, Украина

Происходящее в Беларуси может иметь последствия для Украины, в связи с этим глава государства Владимир Зеленский инициировал проведение закрытого совещания с главами силовых и разведструктур.



Отмечается, что в ходе совещания была проанализирована ситуации в соседней стране, внешние факторы, просчитаны сценарии дальнейшего развития ситуации и риски для Украины.



Примечательно, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против страны началась агрессия, организованная из-за рубежа, и вспомнил об Украине. "Не высовывайтесь вы сейчас на улицу! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал он.



Тогда Зеленский отреагировал на слова Лукашенко. Он заявил, что Украина не вмешивалась во внутренние процессы Белоруси и не собирается, поэтому говорить об этом публично некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.