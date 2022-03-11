Президент провел встречу с выдающимися игроками киевского "Динамо"

В Годовщину исторической победы футбольного клуба, президент Украины Владимир Зеленский встретился с легендами "Динамо".
Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главы государства.
Сообщается, что во время встречи Президент подчеркнул важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад.
Глава государства поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА.
Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам футбольного клуба.
Представители ФК "Динамо" подарили Главе государства мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.
Также Президент поздравил сборную команду Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций.
Также Президент поздравил сборную команду Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций.
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