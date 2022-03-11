Президент провел встречу с выдающимися игроками киевского "Динамо"

20:59 15 Октябрь Киев, Украина

В Годовщину исторической победы футбольного клуба, президент Украины Владимир Зеленский встретился с легендами "Динамо"

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главы государства.

"По случаю 45-й годовщины победы футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубков УЕФА сезона 1974/1975 годов Президент Украины Владимир Зеленский встретился с выдающимися игроками клуба", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что во время встречи Президент подчеркнул важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом - чего сегодня очень не хватает - возможно только через такие легендарные победы", - сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА.

"Такой большой победы в Украине никогда не было", - отметил Президент.

Владимир Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам футбольного клуба.

"Самое главное - то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть великая награда", - сказал он.

Представители ФК "Динамо" подарили Главе государства мячи с автографами и фотографиями игроков команды и ретро-футболку сезона 1974/1975 годов с автографами ветеранов клуба.



Также Президент поздравил сборную команду Украины с победой над сборной Испании в матче Лиги наций.