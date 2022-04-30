Президент прокомментировал кадровые перестановки в сфере обороны

20:29 27 июля Киев, Украина

Способность руководителей выполнять задачи, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии, является приоритетом президента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 27 июля.

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", – подчеркнул Зеленский

Глава государства отметил, что "следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных силах".

"Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что на всех уровнях в Вооруженных силах, Минобороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне", – добавил Зеленский.

В пресс-службе добавили, что президент также уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив вместо него Руслана Хомчака.