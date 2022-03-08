Президент проинспектировал ход ремонта дороги Р-67, которую восстанавливают в рамках «Большого строительства»

09:01 16 Октябрь Киев, Украина

Пребывая с рабочей поездкой на Черниговщине, Президент Владимир Зеленский проинспектировал ход ремонта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин.



Глава государства осмотрел участок вблизи села Обычев. Работы осуществляются в рамках Национальной программы «Большое строительство».



Как проинформировал Президента глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков, указанная автодорога соединяет международные автодороги М-01, М-02, М-03 и национальную Н-07 и является кратчайшим выходом из Центральной Украины в направлении стран Балтии. Также она обеспечивает связь между Черниговской и Полтавской областями, соединяет ряд административных центров – областного и районных. Кроме того – входит в государственный туристический маршрут «Намисто Славутича», обеспечивает международный автомобильный туризм, является школьным маршрутом и маршрутом экстренной медицинской помощи.





Владимиру Зеленскому рассказали, что указанный участок автомобильной дороги III категории был построен более 50 лет назад с типом покрытия, которое не рассчитано на современные нагрузки от автотранспорта и большегрузной техники. Капитальный ремонт таких дорог должен проводиться каждые 10-12 лет. До начала работ межремонтные сроки на этой автодороге были превышены в пять раз – ямковость прогрессировала, была сплошная сетка трещин, наблюдалось искривление покрытия, колейность и другие значительные деформации с разрушением покрытия.



В целом, как отметил Александр Кубраков, Черниговская и Сумская области были одними из тех, где капитальные ремонты дорог проводились в минимальных объемах или откладывались. Согласно приведенной информации, в 2011 году в Черниговской области было отремонтировано 90 км дорог, в 2012-м – около девяти км, в последующие три года – ноль. Возобновили ремонты с 2016-го, делали от 60 км до 112 км в год. Такого плана, как в 2020-м, – отремонтировать 195 км дорог – не было.



«Печально, что были годы, когда совсем не ремонтировали, и хорошо, что сейчас ситуация другая», – отметил Глава государства.



На участке, который проинспектировал Президент, в ходе текущего ремонта на 33,7 км уже выполнено фрезерование покрытия, уложен слой основы, выравнивающий слой из асфальтобетона и верхний слой. Завершить работы планируют в следующем году.



Владимир Зеленский обратил внимание на вопрос обустройства освещения трассы за пределами населенных пунктов. Возможно, это было бы целесообразным, отметил он.



Глава Укравтодора также сообщил, что в следующем году планируется ремонт трассы Н-07, которая является кратчайшим маршрутом из Киева в Сумы.