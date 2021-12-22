Президент пригласил премьера Японии на День Независимости и на саммит "Крымской платформы"

14:00 14 Апрель Киев, Украина

Во время телефонного диалога с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой, Владимир Зеленский заверился поддержкой Японии в противостоянии агрессии РФ и пригласил главу правительства на празднование Дня Независимости и на саммит Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.



Зеленский проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации безопасности на востоке Украины и увеличении концентрации российских войск у границ нашего государства.



Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский отметил, что поддержка со стороны "Большой семерки", в частности Японии, является чрезвычайно важной для Украины.



Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украины.



Стороны также обменялись мнениями по подготовке к саммиту инаугурации Крымской платформы в Киеве и дальнейшим мероприятиям двустороннего диалога на высшем уровне.



Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы.