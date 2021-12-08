Президент предлагает перевести уголовные дела в электронный формат

Владимир Зеленский инициировал законопроект об электронном обороте документов в уголовном процессе, в случае его принятия бумажные и электронные документы получат единый правовой статус.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Кроме того, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Так как упростится и ускорится подготовка и обработка документов следователями и прокурорами. Адвокаты смогут более оперативно подавать заявления и ходатайства и смогут ознакомляться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.
Принятие этих законодательных изменений станет очередным важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов Президента. Внедрение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.
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