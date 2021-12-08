Президент предлагает перевести уголовные дела в электронный формат

13:41 15 Март Киев, Украина

Владимир Зеленский инициировал законопроект об электронном обороте документов в уголовном процессе, в случае его принятия бумажные и электронные документы получат единый правовой статус.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы», – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Так как упростится и ускорится подготовка и обработка документов следователями и прокурорами. Адвокаты смогут более оперативно подавать заявления и ходатайства и смогут ознакомляться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.



Принятие этих законодательных изменений станет очередным важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов Президента. Внедрение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.