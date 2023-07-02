Президент поздравил Военно-морские силы ВСУ с профессиональным праздником

12:38 02 июля Киев, Украина

Сегодня, в воскресенье, 2 июля доблестные Военно-морские силы ВСУ отмечают свой профессиональный праздник. С приветственными словами к морякам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил их и написал об этом в Telegram.

"Наши героические Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины! Когда-то враг считал, будто украинские ВМС не будут сопротивляться, но... Героические операции наших ВМС приучили российские корабли, что к украинским берегам им не подойти. Слава украинским Военно-Морским силам!", – написал глава государства.

Зеленский обнародовал видео, демонстрирующее победы отечественных ВМС. Среди побед упоминается освобождение острова Змеиный, уничтожение российских кораблей, включая флагманский ракетный крейсер Москва, героическую защиту Мариуполя и других городов, а также успешные действия во время текущего контрнаступления ВСУ.

Напомним, украинские моряки учатся использовать подводные дроны. Соответствующие навыки наши моряки приобрели во время учений Си Бриз в Великобритании.