Президент поздравил Военно-морские силы ВСУ с профессиональным праздником

Сегодня, в воскресенье, 2 июля доблестные Военно-морские силы ВСУ отмечают свой профессиональный праздник. С приветственными словами к морякам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил их и написал об этом в Telegram.
Зеленский обнародовал видео, демонстрирующее победы отечественных ВМС. Среди побед упоминается освобождение острова Змеиный, уничтожение российских кораблей, включая флагманский ракетный крейсер Москва, героическую защиту Мариуполя и других городов, а также успешные действия во время текущего контрнаступления ВСУ.
Напомним, украинские моряки учатся использовать подводные дроны. Соответствующие навыки наши моряки приобрели во время учений Си Бриз в Великобритании.
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