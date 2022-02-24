Президент посетил строительство нового северного обхода Ровно

16:11 01 Октябрь Киев, Украина

В ходе рабочей поездки на Ровенщину Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал строительство нового северного обхода города Ровно

Сооружение дороги осуществляется в рамках Национальной программы «Большое строительство». Проект предусматривает создание сплошной кольцевой дороги вокруг Ровно.



Главе государства рассказали, что объект начинали в конце 2019 года, тогда строители сделали несколько участков. Весной этого года подрядчики полноценно начали строительство.



Новый обход разгрузит городские улицы от транзитного транспорта, убережет от разрушения дорожное покрытие – сейчас через Ровно ежесуточно курсирует до 14 тыс. автомобилей. Также это будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации в городе, развитию логистических возможностей области для соединения автомобильных магистралей.





Общая сметная стоимость северной объездной составляет более 830 млн грн, из них в 2020 году выделено 310 млн грн.

Завершение строительства обхода предполагается в 2021 году. В текущем году запланировано, в частности, переустроить ЛЭП-10 кВ на пересечении с путепроводом, сети и системы связи, реконструировать сети газоснабжения и обустроить искусственные сооружения системы водоотвода.

«Большое строительство» – как раздражитель для многих наших политических оппонентов. Потому что наглядно показывает людям, что уже давно можно было бы сделать в Украине, если бы те власти, которые были, действительно занимались развитием страны, а не личным обогащением за счет страны», – заявил Владимир Зеленский.

Отдельно Главе государства рассказали, что в целом в области в этом году ремонтируют 116 км дорог. Это самый большой показатель за последние 10 лет. Также в регионе строят три площадки для взвешивания в движении.

Кроме того, глава облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил, что в соответствии с поручением Президента, данным в прошлом году, в пределах области практически завершено строительство дороги от Ровно до границы с Беларусью. В следующем году останется закончить несколько десятков километров для соединения областного центра с границей.