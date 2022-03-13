Президент поручил готовить военный парад к 30-ой годовщине Независимости

19:19 21 октября Киев, Украина

В следующем 2021 году Украина будет праздновать 30-ю годовщину Независимости. К этой дате президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить военный парад .



Об этом говорится в указе № 459 / 2020 от 21 октября.



Согласно документу, Кабмин должен заняться организацией и проведением 24 августа 2021 года «парада войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане Независимости в Киеве».



Кроме того, ко Дню Независимости выпустят в обращение юбилейную монету, почтовую марку и конверт, посвященные 30-й годовщине Независимости.



Также 24 августа 2021 года планируется возложение цветов к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся украинских деятелей, борцов за независимость Украины, участников войны в Донбассе.



Напомним, что после прихода к власти президент Владимир Зеленский отказался от военного парада на День Независимости.



В 2019 году он объяснил свое решение тем, что военный парад — недешевое удовольствие, и предложил вместо этого выделить 300 млн грн на премии всем украинским военным — от курсантов до бойцов, которые выполняют задачи в зоне ООС.



В 2020 году празднование Дня Независимости было ограничено из-за пандемии коронавируса, которая охватила весь мир.



Ветеранские организации Украины на 28-ю и 29-ю годовщины Независимости проводили альтернативный парад Марш защитников, на который собирались в разы больше людей, чем на официальную церемонию.