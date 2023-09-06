Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза прибыл с официальным визитом в Украину

15:44 23 августа Киев, Украина





Эту информацию опубликовало СМИ CNN Portugal.



Глава Португальской Республики сошел на железнодорожном вокзале в Киеве. Его сопровождали министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью, другие высокопоставленные лица, а также выдающиеся историк Жозе Пачеко Перейра и успешный бизнесмен Луис Делгадо. Это первое посещение президента Португалии Украины.



Марсело Ребелу де Соуза, выразив свои первые впечатления, подчеркнул, что цель визита многогранна. Он пояснил, что Португалия стремится укрепить свое присутствие в Украине и продолжить развитие дружественных отношений. Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза впервые совершил визит в Украину.Эту информацию опубликовало СМИ CNN Portugal.Глава Португальской Республики сошел на железнодорожном вокзале в Киеве. Его сопровождали министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью, другие высокопоставленные лица, а также выдающиеся историк Жозе Пачеко Перейра и успешный бизнесмен Луис Делгадо. Это первое посещение президента Португалии Украины.Марсело Ребелу де Соуза, выразив свои первые впечатления, подчеркнул, что цель визита многогранна. Он пояснил, что Португалия стремится укрепить свое присутствие в Украине и продолжить развитие дружественных отношений.

"Все, что сейчас является фундаментальным в жизни Украины, также фундаментально для нас",- подчеркнул президент.

Президент также подтвердил свое участие в праздновании 32-й годовщины независимости Украины. Он призвал считать этот год особенным, так как к этому событию присоединяются представители других стран. Также Марсело Ребелу де Соуза отметил продолжающееся украинское контрнаступление, которое подтверждает суверенитет Украины.



В ходе визита президент также почтил память погибших в Буче, выразив уважение и поддержку украинскому народу.