Президент пообещал контролировать независимость территориальных общин

18:50 08 Июнь Киев, Украина

Продолжающаяся в Украине реформа местного самоуправления, предоставляет местным громадам больше свободы и полномочий, но это не дает им право создавать отдельные федеральные княжества.



Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.



"Громады получают больше собственности, земли, средств и главное, больше полномочий. Это больше вызовов...для всей страны. Мы очень внимательно следим за тем, как формируются местные элиты. Не все и не всегда верно воспринимают реформу, укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства", - заявил президент.



"Любые не то что попытки, а даже мысли о построении какого-то отдельного федерального княжества в рамках громады за счет местной собственности или местного бюджета - все это получит очень жесткий отпор! Местная власть должна четко осознать, что главное, став менее зависимыми от решений из высоких столичных кабинетов, вы не стали менее зависимыми от интересов жителей региона. Я знаю, что в большинстве регионов Украины ОГА, облрады при всей своей большой политической разнообразности сотрудничают", - отметил он.



По его словам, для эффективного развития регионов доминантной должна быть не политика, не лозунги, а действия.