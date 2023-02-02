Президент Польши призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

13:59 02 февраля Киев, Украина

Глава Польши Анджей Дуда предложил странам НАТО наработать соглашение, где были бы прописаны конкретные гарантии безопасности для Украины.

Об этом он заявил во время визита в Латвию, сообщает Niedziela. Если документ будет разработан, его можно представить на саммите НАТО в июле 2023 года.

"Мы хотели бы перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО", - сказал Дуда.

Польский лидер уверен, что подписание такого документа поможет Украине и увеличит шансы на полноценное присоединение к Альянсу.

"Это был бы заметный шаг в процессе укрепления безопасности Украины с точки зрения ее вступления в НАТО в будущем", - отметил Анджей Дуда.

Также Дуда подчеркнул, что украинская армия должна получить достаточно техники от партнеров, чтобы остановить российское наступление и вернуть оккупированные территории. По его словам, это важнейшая задача сегодня.