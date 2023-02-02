Президент Польши призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

Глава Польши Анджей Дуда предложил странам НАТО наработать соглашение, где были бы прописаны конкретные гарантии безопасности для Украины.
Об этом он заявил во время визита в Латвию, сообщает Niedziela. Если документ будет разработан, его можно представить на саммите НАТО в июле 2023 года.
Польский лидер уверен, что подписание такого документа поможет Украине и увеличит шансы на полноценное присоединение к Альянсу.
Также Дуда подчеркнул, что украинская армия должна получить достаточно техники от партнеров, чтобы остановить российское наступление и вернуть оккупированные территории. По его словам, это важнейшая задача сегодня.
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