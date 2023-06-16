Президент Польши подписал закон о расследовании российского влияния в стране

16:19 29 мая Киев, Украина

Президент Польши, Анджей Дуда, принял решение о введении нового закона, направленного на расследование влияния россии в Польше за период с 2007 по 2022 годы.



Этот закон был подписан главой польского государства и передан на рассмотрение Конституционного суда. Анджей Дуда озвучил данное решение на пресс-конференции в Варшаве в понедельник.



Он отметил, что российское влияние в Европе привело к нестабильности на континенте, ставшей причиной агрессии россии против Украины, а также энергетических и других проблем.



Президент Польши считает, что подобное влияние требует детального изучения, и поэтому обратился к премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой поднять вопрос о расследовании российского влияния в Европе на Европейском совете.



Анджей Дуда подчеркнул, что следует создать аналогичную комиссию на европейском уровне для расследования влияния россии в европейских институтах.



Президент Республики Польша отметил, что он также подписал закон о создании Государственной комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши за последние 15 лет.



Его мнение состоит в том, что польское общество должно быть информировано о влиянии россии на политическую жизнь страны в течение последних двух десятилетий. Однако, Дуда намерен отправить этот закон на рассмотрение Конституционного суда Республики Польша, чтобы устранить возможные сомнения, связанные с его исполнением.



Стоит отметить, что оппозиционные силы в Польше высказывают свои противоречивые мнения относительно создания такой комиссии, считая ее инструментом давления и преследования оппозиции.