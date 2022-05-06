Президент подписал законы о судебной реформе

12:49 03 августа Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и об изменении порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"Президент также подписал законы об изменениях в некоторые законы о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и о внесении изменений в ст.188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля Рада приняла закон о Высшем совете правосудия. Он меняет порядок избрания на должности членов ВСП и деятельность дисциплинарных инспекторов.