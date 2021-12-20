Президент подписал закон об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности

Принятый ВР по инициативе Кабмина закон об ужесточении ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, подписал Владимир Зеленский.
Об этом в среду, 15 апреля, сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что в течение последних пяти лет в Украине произошло более 352 тысяч пожаров, которые нанесли прямой ущерб более чем 6 млрд грн. В результате возгорания погибли более 11 тысяч человек, в том числе 359 детей, а травмы получили более семи тысяч человек.
Согласно документу, нарушения требований пожарной и техногенной безопасности теперь будут караться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, повлекших аварии и причинили вред здоровью людей или повредили имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1 000 до 4 020 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Также закон усиливает административную ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб - пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады скорой помощи или других аварийно-спасательных формирований (предусмотрены штрафы от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан против штрафов на сумму от трех до семи необлагаемых минимумов, которые существовали ранее); за невыполнение предписаний должностных лиц пожарной и техногенной безопасности (штрафы от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.
Отмечается, что в течение последних пяти лет в Украине произошло более 352 тысяч пожаров, которые нанесли прямой ущерб более чем 6 млрд грн. В результате возгорания погибли более 11 тысяч человек, в том числе 359 детей, а травмы получили более семи тысяч человек.
Согласно документу, нарушения требований пожарной и техногенной безопасности теперь будут караться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, повлекших аварии и причинили вред здоровью людей или повредили имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1 000 до 4 020 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Также закон усиливает административную ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб - пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады скорой помощи или других аварийно-спасательных формирований (предусмотрены штрафы от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан против штрафов на сумму от трех до семи необлагаемых минимумов, которые существовали ранее); за невыполнение предписаний должностных лиц пожарной и техногенной безопасности (штрафы от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.
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