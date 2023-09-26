Президент подписал закон о восстановлении обязательной финотчетности политических партий

14:43 26 сентября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября подписал законопроект , предусматривающий возобновление обязательной финансовой отчетности политических партий.

Полное название проекта закона № 9419-1 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий".

Инициаторы законопроекта - депутаты "Слуги народа", в частности Александр Корниенко, Давид Арахамия и Елена Шуляк.



Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, приостановление отчетов от украинских партий "ставит под угрозу как доверие к политическим партиям, так и способность государства реагировать на внутренние и внешние вызовы, связанные с агрессией российской федерации и чрезмерным влиянием олигархов на политические процессы".



Верховная рада Украины 23 августа приняла этот документ во втором чтении и в целом.



О законопроекте 9419-1

Закон предусматривает возобновление представления отчетов политическими партиями и функций Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) относительно их проверки, остановленных еще в 2020 году. Сначала – через COVID-19, а затем через военное положение. Последний раз партии отчитывались о своем финансировании в III квартале 2020 года.



Партии, имеющие право на государственное финансирование уставной деятельности, будут обязаны предоставить отчеты, в том числе за период, когда была приостановлена отчетность, в течение 90 дней после вступления закона в силу.



Другие политические партии имеют 120 дней, чтобы подать отчеты после вступления закона в силу. Срок проверки отчетов НАПК — до 60 дней.