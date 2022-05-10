Президент подписал закон об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными

09:33 07 августа Киев, Украина

Качество обращения с животными в скором времени будет регулироваться правовыми нормами, соответствующий закон был подписан президентом Украины в пятницу, 6 августа. Осталось дождаться, когда он вступит в силу.
 
Об этом говорится на официальном портале Верховной рады.

В частности, подписанный президентом документ запрещает:
  • применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;
  • контрабанду диких животных; фотоуслуги с дикими животными;
  • пропаганду жестокого обращения с животными;
  • избиение, убийство, травля и издевательства над бездомными животными;
  • попрошайничество с животными;
  • содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
  • замуровывание животных в подвальных помещениях;
  • создание опасных для жизни условий.
Закон усиливает меры по борьбе за браконьерством и права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения.

В то же время подписанный президентом закон вводит:
  • админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;
  • уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;
  • возможность временного изъятия животных полицией;
  • конфискацию животных в случаях жесткого обращения;
  • лишение права содержать животных в течение 5 лет;
  • обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.
Документ вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через 3 месяца.