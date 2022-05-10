Президент подписал закон об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными

09:33 07 августа Киев, Украина

Качество обращения с животными в скором времени будет регулироваться правовыми нормами, соответствующий закон был подписан президентом Украины в пятницу, 6 августа. Осталось дождаться, когда он вступит в силу.

Об этом говорится на официальном портале Верховной рады.



В частности, подписанный президентом документ запрещает:

применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;

контрабанду диких животных; фотоуслуги с дикими животными;

пропаганду жестокого обращения с животными;

избиение, убийство, травля и издевательства над бездомными животными;

попрошайничество с животными;

содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;

замуровывание животных в подвальных помещениях;

создание опасных для жизни условий.

Закон усиливает меры по борьбе за браконьерством и права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения.



В то же время подписанный президентом закон вводит:

админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;

уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;

возможность временного изъятия животных полицией;

конфискацию животных в случаях жесткого обращения;

лишение права содержать животных в течение 5 лет;

обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.

Документ вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через 3 месяца.