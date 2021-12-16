Президент подписал закон о помощи ФЛП

Согласно подписанному Владимиром Зеленским указу, бизнес и работники предприятий, пострадавшие из-за введения локдауна, получат по 8 тысяч гривен.
Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в красных зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 000 гривен.
Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг Дія.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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