Президент подписал закон о помощи ФЛП

19:26 06 Апрель Киев, Украина

Согласно подписанному Владимиром Зеленским указу, бизнес и работники предприятий, пострадавшие из-за введения локдауна, получат по 8 тысяч гривен.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.