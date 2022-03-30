Президент подписал закон о неонатальном скрининге

17:52 01 июля Киев, Украина

Зеленский подписал инициированный им закон по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 1 июля.

"Закон «О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины« О Государственном бюджете Украины на 2021 »по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине» № 1563-ІХ, который подписал президент, увеличивает на 300 млн грн расходы для Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения. Эти средства будут направлены на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга, что позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний", - сказано в сообщении.

"Мы начинаем системную работу с орфанными заболеваниями в целом и с СМА частности", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что планируется создать шесть современных центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование новорожденных из всех регионов Украины, и высокотехнологичный референс-центр для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий, а также мониторинг лечения.