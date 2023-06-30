Президент подписал закон о более длинных отпусках и возврате доплат военным

13:05 30 июня Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9342, предусматривающий отпуска и выплаты срочникам, курсантам, доплаты ограниченно пригодным, раненым.
 
Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной рады.

Верховная рада 28 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным, принятый в первом чтении 30 мая.

В законе, в частности, говорится о следующем:
  • Военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас (для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания, — ред.).
  • Доплаты срочникам оставили 6000 грн/мес, курсантам – 2350 грн/мес. Тоже по порядку, определенному КМУ.
  • Отпуска для военных: до 30 дней ежегодная + до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов: до 10 дней зимней + до 20 дней летней.
  • Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащие из призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки
  • Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца.
Для раненых, признанных непригодными к военной службе и зачисленных в распоряжение соответствующих командиров, предусматриваются два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата 20100 грн по порядку, определенному КМУ.

Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и по порядку, определенному КМУ.

Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и по порядку, определенному КМУ.

Минимальный порог доплаты для инструкторов определяется в размере 15 тыс. грн по порядку КМУ.

Ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней. Непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев.

Срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.