Президент подписал закон о более длинных отпусках и возврате доплат военным

13:05 30 июня Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9342, предусматривающий отпуска и выплаты срочникам, курсантам, доплаты ограниченно пригодным, раненым.

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной рады.



Верховная рада 28 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным, принятый в первом чтении 30 мая.



В законе, в частности, говорится о следующем:

Военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас (для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания, — ред.).

Доплаты срочникам оставили 6000 грн/мес, курсантам – 2350 грн/мес. Тоже по порядку, определенному КМУ.

Отпуска для военных: до 30 дней ежегодная + до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов: до 10 дней зимней + до 20 дней летней.

Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащие из призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки

Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца.

Для раненых, признанных непригодными к военной службе и зачисленных в распоряжение соответствующих командиров, предусматриваются два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата 20100 грн по порядку, определенному КМУ.



Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и по порядку, определенному КМУ.



Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и по порядку, определенному КМУ.



Минимальный порог доплаты для инструкторов определяется в размере 15 тыс. грн по порядку КМУ.



Ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней. Непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев.



Срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.