Президент подписал закон о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови

15:41 22 октября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» № 931-ІХ, который парламент принял 30 сентября 2020 года.



Документ определяет принципы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирования системы крови.



Кроме того, закон определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа украинцам к качественным и безопасным компонентам донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.



Документ адаптирует отечественное законодательство к acquis (правовой системе. – Ред.) Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



Согласно закону, в Украине должен быть создан уполномоченный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контролю за их деятельностью и сбору информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и компонентами крови.



Законом также предусмотрена возможность реализации проектов государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций и усилению материально-ресурсного потенциала системы крови, а также в части открытия сферы для деятельности частных компаний под государственным контролем за донорской кровью.