Президент подписал указы о назначении новых украинских послов

06:49 18 июня Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в Ботсване, Мозамбике, Мавритании и Багамских островах.





Все новые послы будут работать по совместительству, поскольку уже возглавляют дипломатические ведомства, сообщает пресс-служба главы государства.



Так, новым послом Украины в Республике Ботсвана и Мозамбике стала Любовь Абравитова. Она также является украинским послом в Южно-Африканской Республике.



Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по совместительству возглавит дипломатическое представительство в Республике Тринидад и Тобаго, а также на Багамских островах.



В то же время президент назначил послом Украины в Исламской Республике Мавритания Максима Субха. Он назначен на должность по совместительству, поскольку также является украинским послом в Алжире.