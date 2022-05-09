Президент подписал указ об улучшении экологической обстановки в Чернобыльской зоне

Правительство Украины к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы должно разработать план просветительских мероприятий в учебных заведениях и учреждениях культуры страны.
Также, Владимир Зеленский подписал указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Среди прочего, правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, предусматривающий проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю 35-й годовщины катастрофы; проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий.
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