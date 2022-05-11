Президент подписал указ о подготовке к 35-й годовщине Чернобыля

14:57 10 декабря Киев, Украина

Кабинету Министров Украины поручено подготовить мероприятия к проведению 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
 
Соответствующий указ №556/2020 был подписан главой государства Владимиром Зеленским, сообщил Офис президента.
 
Зеленский поручил правительству:
  • принять срочные меры для улучшения противопожарного и санитарного состояния лесов в зоне отчуждения;
  • усовершенствовать систему оперативного реагирования на пожары;
  • актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защите пострадавших;
  • актуализировать государственные программы по обращению с радиоактивными отходами, снятию с эксплуатации ЧАЭС и преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему;
  • утвердить план мероприятий к годовщине Чернобыля, который должен предусматривать проведение в Киеве торжественных мероприятий;
  • проработать вопрос проведения в Украине международной конференции, посвященной Чернобылю.