Президент подписал указ о подготовке к 35-й годовщине Чернобыля

Кабинету Министров Украины поручено подготовить мероприятия к проведению 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы.
Соответствующий указ №556/2020 был подписан главой государства Владимиром Зеленским, сообщил Офис президента.
Зеленский поручил правительству:
- принять срочные меры для улучшения противопожарного и санитарного состояния лесов в зоне отчуждения;
- усовершенствовать систему оперативного реагирования на пожары;
- актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защите пострадавших;
- актуализировать государственные программы по обращению с радиоактивными отходами, снятию с эксплуатации ЧАЭС и преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему;
- утвердить план мероприятий к годовщине Чернобыля, который должен предусматривать проведение в Киеве торжественных мероприятий;
- проработать вопрос проведения в Украине международной конференции, посвященной Чернобылю.
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