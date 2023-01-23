Президент ПАСЕ призвал рф прекратить войну в Украине

18:55 23 января Киев, Украина







Как передает корреспондент Укринформа, об этом Кокс заявил в своей первой речи после избрания в понедельник на открытии зимней сессии Новоизбранный президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что россия перешла "красные линии", когда вторглась на украинскую территорию, и призвал ее к скорейшему прекращению войны.Как передает корреспондент Укринформа, об этом Кокс заявил в своей первой речи после избрания в понедельник на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Тема войны доминировала и будет продолжать доминировать в нашей повестке дня и деятельности – так же, как она доминирует каждый день для каждого гражданина Украины. Пока мы говорим, украинский народ продолжает страдать и погибать в этой войне, которая никогда не должна была начаться и должна закончиться как можно быстрее", – заявил президент ПАСЕ.



После почтения памяти жертв, вызванных российской агрессией, минутой молчания, он подчеркнул, что эта российская война никогда не должна стать "нормальностью".

"И мы никогда не должны отвлекать наше внимание от нее", – добавил Кокс.

Он также напомнил, что Совет Европы и его Парламентская Ассамблея предприняли "беспрецедентные" шаги, реагируя на российское вторжение.

"В прошлом году мы столкнулись с началом развязанной россией агрессивной войны против нашей страны-участницы Украины. И мы совместно предприняли беспрецедентные шаги. Через день после вторжения мы приостановили членство рф в Совете Европы, а через три недели мы выгнали россию из этой организации из-за грубых нарушений нашего устава, который обязывает нас всех сохранять мир и безопасность в Европе. Пересекая границы Украины, россия также перешла наши "красные линии", - заявил он.



Кокс указал на то, что в конце апреля прошлого года ПАСЕ одобрила предложение о создании специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии россии, и с тех пор поддержка этого предложения ПАСЕ только растет среди стран-участниц и других международных организаций.



Он заверил, что война рф против Украины будет оставаться в повестке дня ПАСЕ, "пока не будет достигнут мир".



Как известно, зимняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить в Страсбурге с 23 по 27 января 2023 года. Во время открытия сессии в понедельник была утверждена ее повестка дня и избран новый президент, которым стал депутат из Нидерландов Тини Кокс.