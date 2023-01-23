Президент ПАСЕ призвал рф прекратить войну в Украине

Новоизбранный президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что россия перешла "красные линии", когда вторглась на украинскую территорию, и призвал ее к скорейшему прекращению войны.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом Кокс заявил в своей первой речи после избрания в понедельник на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом Кокс заявил в своей первой речи после избрания в понедельник на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
После почтения памяти жертв, вызванных российской агрессией, минутой молчания, он подчеркнул, что эта российская война никогда не должна стать "нормальностью".
Он также напомнил, что Совет Европы и его Парламентская Ассамблея предприняли "беспрецедентные" шаги, реагируя на российское вторжение.
Кокс указал на то, что в конце апреля прошлого года ПАСЕ одобрила предложение о создании специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии россии, и с тех пор поддержка этого предложения ПАСЕ только растет среди стран-участниц и других международных организаций.
Он заверил, что война рф против Украины будет оставаться в повестке дня ПАСЕ, "пока не будет достигнут мир".
Как известно, зимняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить в Страсбурге с 23 по 27 января 2023 года. Во время открытия сессии в понедельник была утверждена ее повестка дня и избран новый президент, которым стал депутат из Нидерландов Тини Кокс.
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