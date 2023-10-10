Президент Палестины Махмуд Аббас готовится к визиту в россию

07:51 10 октября Киев, Украина

Президент Палестины Махмуд Аббас готовится к предстоящему визиту в россию, как сообщил посол Палестины в россии, Абдель Хафиз Нофаль.

Согласно Нофалю, палестинская администрация поддерживает регулярные контакты с москвой, и в настоящее время активно готовится к приезду президента Аббаса.
"Мы ожидаем официального заявления со стороны кремля относительно даты визита. Согласовано, что господин Аббас посетит москву", - подчеркнул Нофаль.