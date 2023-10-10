Президент Палестины Махмуд Аббас готовится к визиту в россию

Президент Палестины Махмуд Аббас готовится к предстоящему визиту в россию, как сообщил посол Палестины в россии, Абдель Хафиз Нофаль.
Согласно Нофалю, палестинская администрация поддерживает регулярные контакты с москвой, и в настоящее время активно готовится к приезду президента Аббаса.
Согласно Нофалю, палестинская администрация поддерживает регулярные контакты с москвой, и в настоящее время активно готовится к приезду президента Аббаса.
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